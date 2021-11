Casi Covid a scuola, a Santeramo plessi dell'istituto 'Bosco-Netti' chiusi per due giorni

Due giorni di chiusura per consentire la "sanificazione di tutti gli stabili e permettere l’accesso in sicurezza dal giorno successivo": oggi e domani, 4 e 5 novembre, in seguito all'accertamento di alcuni casi Covid, i due plessi della scuola secondaria statale di primo grado 'Bosco-Netti' di Santeramo resteranno chiusi, come da ordinanza del sindaco Fabrizio Baldassarre. Per gli studenti sarà comunque garantita la Dad.

In particolare, sarebbero sei i casi accertati, tra alunni e dipendenti, con altrettante classi in quarantena. I casi riguardarebbero per la maggior parte over 12 non vaccinati.