Coronavirus a Santeramo, contagiata anche bimba di 18 mesi: "Quattro positivi in paese"

C'è anche una bambina di 18 mesi tra i tre nuovi casi di covid rilevati a Santeramo in Colle, nel Barese. A darne notizia è il sindaco della città murgiana, Fabrizio Baldassarre. I casi totali, al momento, sono 4 e riguardano una persona individuata 5 giorni fa e tre suoi familiari.

"Sono da giorni in isolamento domiciliare obbligatorio e non ci sono, fortunatamente, complicanze. Vi invito, ancora una volta - afferma Baldassarre - a non abbassare la guardia rispetto alle regole da seguire: mascherina, distanziamento e igiene delle mani".