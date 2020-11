Casi Covid in casa di riposo a Santeramo: tamponi a tappeto, 15 ospiti positivi

Sono 15 i casi di Coronavirus registrati nella casa di riposo 'Simone-Calabrese' di Santeramo. Si tratta di ospiti della struttura, mentre, in seguito ai tamponi a tappeto effettuati dalla Asl, tutti gli operatori e dipendenti amministrativi sono risultati negativi.

A spiegare la situazione attuale all'interno della struttura è il sindaco di Santeramo, Fabrizio Baldassarre. "Lo screening epidemiologico effettuato da operatori sanitari della ASL ha messo in evidenza la positività di 15 ospiti della struttura, le cui famiglie sono state prontamente informate. I 15 ospiti sono, fortunatamente, in parte asintomatici, in parte con sintomi lievi e sono sotto stretta sorveglianza sanitaria. Tutti gli ospiti positivi sono concentrati in uno dei piani della struttura che adesso verrà trattata come "zona rossa" di massima attenzione".

Il primo cittadino annuncia inoltre di aver messo a disposizione del personale, tra cui come detto non si registrano casi, "la struttura comunale del "Centro di Prima Accoglienza" oltre che del "Dopo di Noi" per garantire agli operatori socio sanitari la permanenza anche notturna protetta per garantire la continuità assistenziale agli ospiti della struttura senza rischi per le proprie famiglie". "Le operazioni di sanificazione dei vari ambienti della struttura - ha chiarito ancora Baldassarre - sono in fase di completamento. Vi terrò aggiornati sulla evoluzione della situazione. Desidero rassicurare le famiglie degli ospiti residenti - conclude il primo cittadino - che, come di consueto, gli operatori della Casa di Riposo comunale si prendono amorevole cura di tutti loro"