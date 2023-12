Incendio nella notte a Santeramo: fiamme in un negozio di giocattoli

Un negozio di giocattoli è stato pesantemente danneggiato da un incendio scoppiato nella notte a Santeramo. Da chiarire le cause del rogo, che ha interessato un'attività in corso Italia specializzata nella vendita di prodotti per l'infanzia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare alcune ore per domare le fiamme.

Indagini sono state avviate dalle forze dell'ordine. Il sindaco della cittadina, Vincenzo Casone, ha espresso solidarietà e vicinanza ai titolari del negozio, "commercianti storici" della cittadina murgiana.