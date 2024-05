Muore a 17 anni colpito da un fulmine, a Santeramo l'ultimo saluto a Giuseppe: proclamato il lutto cittadino

Un'intera comunità in lutto: a Santeramo è il giorno dei funerali di Giuseppe Cacciapaglia, il giovane di 17 anni morto tragicamente sabato pomeriggio, dopo essere stato colpito da un fulmine mentre era in campagna con il padre a occuparsi di un gregge.

Le esequie saranno celebrate questa mattina, alle ore 10, nella chiesa del Sacro Cuore a Santeramo. Con apposita ordinanza, il commissario del Comune ha proclamato il lutto cittadino, invitando "tutti i cittadini, le Istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali ed i titolari di attività di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune, e ad osservare, alle ore 10 (ora di inizio del funerale), un minuto di raccoglimento" in memoria del giovane.

Osserveranno un minuto di silenzio anche gli studenti dell'istituto Nervi-Galilei di Altamura, la scuola che Giuseppe frequentava. "Giuseppe Cacciapaglia non è più con noi. Una casualità crudele lo ha portato via alla sua famiglia e a noi. Lo ha portato via alla pienezza dei suoi giovani anni colmi di spensieratezza e di futuro - si legge in una nota a firma della dirigente scolastica, Antonella Sarpi, pubblicata sui canali social dell'itsituto - Noi non abbiamo parole che consolano. Noi non le cerchiamo parole che consolano. Noi ci uniamo dolenti nel suo ricordo, quasi a trattenerlo ancora un po' a scuola con noi, prima del suo andare, lunedì 20 maggio alle ore 10.30 con un minuto di silenzio".

E numerosi sono i messaggi di cordoglio sui social, a cominciare dal ricordo dell'Asd Santeramo Calcio, squadra in cui Giuseppe giocava. "Corri Caccia corri, ogni domenica ti toccava correre e scontrarti con gli avversari , il calcio la tua passione , il silenzio un tuo pregio mai un lamento mai una parola fuori posto , e pure eri quello che più le prendeva , e noi a gioire della tua forza. Ci è voluto un fulmine arrivato dal cielo a fermarti , quel cielo che da domani sarà il tuo campo da gioco , la tua terra , la tua casa lontano da noi fisicamente ma sempre presente nei nostri cuori. Corri Caccia corri. #sempreneinostricuori".

A ricordare Giuseppe, giovane promessa del calcio, anche altre associazioni sportive, come l'Asd Avanti Altamura: "Lo abbiamo visto correre nel nostro campo di calcio e questa notizia ci lascia attoniti per quello che è accaduto. Agli Amici del Santeramo, alla sua famiglia e tutti coloro che gli volevano bene, giungano le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa di Giuseppe. La terra ti sia lieve Giuseppe, vogliamo immaginare che adesso potrai calcare dei campi di calcio favolosi lassù nel cielo".