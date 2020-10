Caso di covid nella scuola 'Sette' di Santeramo, positivo operatore: chiuso per sanificazione il plesso Ipsia

Un operatore della scuola superiore 'Pietro Sette' di Santeramo, nel Barese, è risultato positivo al Covid. A darne notizia è il sindaco della città murgiana, Fabrizio Baldassarre. Il preside dell'istituuto scolastico ha disposto la sospensione della didattica in presenza, nella giornata di oggi, per tutte le classi del plesso Ipsia, dove ha sede il 'Sette', dove sarà effettuata la sanificazione in classi e uffici.

Attivata la didattica a distanza per le classi interessate: "Gli assistenti amministrativi - spiega il sindaco - svolgeranno attività lavorativa in modalità smart working mentre i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici presteranno regolare servizio al plesso It(ls". Il Dipartimento di prevenzione dell'Asl Bari ha attivato le procedure per il tracciamento di eventuali contatti diretti con la persona positiva.