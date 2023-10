Rifiuti pericolosi abbandonati in campagna nel Barese: rinvenute lastre di cemento-amianto

Rifiuti speciali pericolosi - da una prima analisi lastre in cemento-amianto - sono stati rinvenuti nelle campagne di Santeramo da una pattuglia del Nucleo di Vigilanza ambientale della Regione Puglia. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata dello scorso 27 ottobre, nel corso di uno specifico servizio di pattugliamento. La presenza dei rifiuti è stata come da prassi segnalata agli uffici competenti per consentire l'avvio degli accertamenti del caso.