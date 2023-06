Barca si ribalta nelle acque di Santo Spirito: due uomini tratti in salvo

Due uomini sono stati tratti in salvo questa mattina nelle acque antistanti il lungomare di Santo Spirito. I due si trovavano a bordo di piccola barca che, per cause in corso di accertamento si è ribaltata.

Grazie al pronto intervento di due passanti prima, della Capitaneria di Porto da mare e di una pattuglia della Polizia locale da terra, i due uomini sono stati tratti in salvo e riportati a riva.

L'episodio è stato raccontato anche via social dal ristorante 'L'Incanto', all'altezza del quale si è verificato il salvataggio.