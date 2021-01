Malmena gli anziani genitori durante una lite: in casa arriva la polizia, 22enne barese denunciato

E' accaduto a Santo Spirito: il giovane è stato deferito in stato di irreperibilità dagli agenti delle Volanti, intervenuti nell'abitazione dopo l'acceso litigio

Malmena i genitori anziani durante un'accesa lite. Un 22enne è stato deferito in stato di irreperibilità a Santo Spirito per maltrattamenti in famiglia. Nell'abitazione sono intervenuti gli agenti delle Volanti, che hanno provveduto a denunciare il giovane.

(foto di repertorio)