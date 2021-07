Palese e Santo Spirito senza energia elettrica, disagi per residenti e attività commerciali: "Guasto sulla rete, tecnici al lavoro"

Un blackout sta interessando in queste ore i quartieri di Palese e Santo Spirito, con conseguenti disagi per residenti e commercianti. "Siamo da 3 ore senza energia elettrica - riferisce a Baritoday un cittadino - e non sappiamo nulla di cosa è accaduto e quando la ripristineranno, siamo a 35 gradi!".

A spiegare quanto sta accadendo, in risposta alle numerose segnalazioni ricevute, è su Fb il presidente del Municipio V, Vincenzo Brandi: "In tutto il territorio del quinto Municipio sino a Giovinazzo vi è assenza di corrente elettrica a causa - spiega Brandi - di un guasto importante su più linee. Sono intervenute più squadre, anche provenienti da altre città vicine, che si stanno adoperando per ripristinare il guasto. La previsione di Enel è che si riesca a ridare linea per le ore 19/20. Speriamo che si riesca prima".

Tra i commenti dei cittadini, in molti lamentano i disagi non solo per le abitazioni ma anche per le attività commerciali, messe in difficoltà nella conservazione delle merci. Qualcuno segnala anche la presenza della corrente in alcune zone, mentre altri riferiscono di un'erogazione "a singhiozzo" in altre.

