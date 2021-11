Santo Spirito in lutto: addio alla signora Maria, anima del panificio San Francesco

"Santo Spirito non sarà più lo stesso. Noi non saremo più gli stessi. Un punto di riferimento importante è andato via": il quartiere a nord di Bari ricorda con un post sui social la signora Maria, anima storica del panificio San Francesco, punto di riferimento per il rione, scomparsa a 80 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio e condoglianze pubblicati su Facebook, per non dimenticare un volto noto e ben voluto nel quartiere: "Un giorno triste ed uggioso per la nostra comunità" si legge sulla pagina dell'associaizone marinai di Santo Spirito, "ci mancherà tutto di te... Le tue urla, le tue risate e la tua bontà immensa".