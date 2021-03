Sorpresi in strada in piena notte a bere e cantare: sanzionato gruppo di ragazzi. Raffica di multe per divieti anticovid violati

In strada alle due di notte, in pieno 'coprifuoco', si stavano intrattenendo in gruppo cantando e bevendo alcolici. Le sanzioni sono così scattate a Bari per una comitiva composta da otto giovani. Una pattuglia della Polizia locale, intervenuta intorno alle due a seguito di una segnalazione per schiamazzi giunta in centrale operativa, ha trovato il gruppetto di ragazzi all'esterno di una chiesa in zona Picone: per gli otto sono scattate le sanzioni.

Sempre nella giornata di ieri, domenica delle Palme, è stata ispezionata e sanzionata dal nucleo annona/ commercio, un'attività commerciale di generi alimentari che non osservava il relativo divieto di vendita imposto nella giornata festiva.

Elevate sanzioni, sul litorale di Torre a Mare, nei confronti di diversi conducenti di veicoli che, senza giustificato motivo, circolavano provenienti dai comuni di Triggiano e Capurso. Sanzioni anche ad alcuni cittadini stranieri in giro nel centro storico senza utilizzare dispositivi di protezione individuale.



(foto di repertorio)