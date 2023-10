Lancio di sassi e uova, bus Amtab nel mirino al San Paolo

Bus Amtab nel mirino dei teppisti. In serata, nel quartiere San Paolo, due mezzi sono stati oggetto di un lancio di sassi e uova, da parte di alcuni ragazzi incappucciati, nella zona di viale Europa. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma, secondo quanto appreso, alcuni vetri di entrambi i bus sono stati danneggiati. Uno dei due autobus inoltre sarebbe dovuto rientrare per il lavaggio, a causa del parabrezza pieno di uova, la cui presenza rendeva impossibile la visuale.

I raid vandalici ai danni dei mezzi Amtab non sono purtroppo una novità, ma, in questo periodo in particolare, gli autisti guardano con preoccupazione all'ormai prossima festa di Halloween, in occasione della quale episodi di danneggiamento e attacchi si moltiplicano.