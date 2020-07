Un grosso sasso nei lavandini del waterfront di San Girolamo, i residenti chiedono interventi: "Distruggono il lungomare"

Vandali in azione nei bagni del waterfront di San Girolamo. Qualcuno ha pensato bene di collocare un grosso sasso, probabilmente preso dallo stesso lungomare, in un lavandino delle toilette.

A scoprire l'episodio, alcuni cittadini che hanno immontalato la pietra con una foto, pubblicandola sul gruppo Facebook 'La Voce di Marconi-San Girolamo-Fesca': "È qualcosa di vergognoso - commenta amaramente un utente -, non sappiamo tenerci nulla". I residenti chiedono più controlli per evitare che il nuovo lungomare sia sempre più in mano agli incivili.