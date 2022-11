Infanzia e diritto alla salute, in Puglia "un bambino su 3 non fa sport. Seconda in Italia per minori che vivono in povertà relativa"

Una Puglia "tra luci e ombre", in cui dati preoccupanti come quelli sulla povertà relativa e sulla bassa percentuale di minori che praticano sport coesistono con altri indidicatori "incoraggianti", come quelli sulla copertura del servizio di pediatria di base e l'estensione degli screening neonatali. E' quanto emerge dalla XIII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia 'Come stai?', realizzato da Save The Children, dedicato quest'anno in particolare al tema del diritto alla salute.

In Italia, dove quasi un milione e quattrocentomila bambini vivono in povertà assoluta - una percentuale media del 14,2% di tutti i minori, che sale però fino al 16% nel Mezzogiorno - "si registrano - emerge dal dossier - disuguaglianze socioeconomiche che incidono direttamente sulla salute dei bambini, penalizzando chi maggiormente avrebbe bisogno, nel proprio territorio, dei servizi di cura, prevenzione e promozione della salute e del benessere psico-fisico". E a proposito di povertà, la Puglia registra la seconda percentuale più alta di povertà relativa (dopo la Campania), 35%, ben al di sopra della media nazionale del 22%.

Nella nostra regione inoltre, secondo quanto emerge dal dossier, un minore su 3 (fascia d'età tra i tre e i 17 anni), non pratica mai sport, un dato peggiore della media nazionale del 24,7%, dove c’è un’ampia forbice che va dal 45,5% della Campania al 6,9% della Provincia Autonoma di Bolzano. Con la pandemia, i bambini tra i 3 e 10 anni in sovrappeso o obesi sono passati in Italia dal 32,6% del biennio 2018-19 al 34,5% nel biennio 2020-21, mentre la media per la fascia da 3 a 17 anni si è attestata al 27% (in Puglia è ancor più elevata, al 31,5%). L’accesso alla mensa scolastica, che per alcuni sarebbe l’unica chance quotidiana di un pasto equilibrato e proteico, in Puglia oscilla tra il 12,9% di alunni nella scuola primaria in provincia di Foggia, il 14,1% di Taranto, il 14,6% di Bari, il 18,8% di Lecce e 22,2% di Brindisi, in Italia la media sale al 53,5%; la mensa scolastica - sottolinea Save The Children - dovrebbe essere considerata come un servizio essenziale tra i 3 e i 10 anni. Nella nostra regione, solo l'8,8% dei bambini sotto i 3 anni accede agli asili nido pubblici e convenzionati. Male anche la media di metri quadrati di verde urbano per abitante nei capoluoghi della regione, che risulta essere la più bassa d'Italia (9,5mq, meno di un terzo rispetto ai 31 della media in Italia).

Ancora, evidenzia il rapporto di Save The Children, in Puglia, la speranza media di vita alla nascita nel 2021 si attesta su 81,8 anni (82,4 anni la media nazionale), mentre sulla base dell’ultimo rapporto Istat sul Benessere equo e sostenibile l’aspettativa di vita in buona salute nella nostra regione è di 59,5 anni, con un divario di oltre 7 anni e mezzo rispetto alla provincia di Bolzano che ha quella più alta in Italia (67,2).

Di contro, però, in Puglia ogni pediatra segue in media 784 bambini: è una delle poche regioni a non superare illimite massimo stabilito per legge di 800 assistiti (883 è invece la media nazionale ). Sono migliori della media nazionale anche i dati relativi alla media di utenti seguiti dai consultori familiari: in Puglia, con 144 centri, la media di utenti per singola struttura tra il 2014 e il 2020 era di 26.038 persone, inferiore ai 32.325 della media nazionale, anche se comunque al di sopra dei 20.000 stabiliti dalla legge (34/1996). Altro dato positivo evidenziato dal dossier: la Regione Puglia con una propria legge ha attivato un progetto pilota sperimentale di due anni per estendere lo screening neonatale obbligatorio ad ulteriori malattie rispetto alle 47 indagate nelle altre Regioni.

"“Come stai?” è la domanda che molti ragazzi e ragazze avrebbero voluto sentirsi rivolgere durante la pandemia e che ancora oggi non viene loro rivolta dagli adulti - ha affermato Claudio Tesauro, presidente di Save The Children Italia, durante la presentazione del dossier questa mattina a Roma - Abbiamo voluto dedicare l’Atlante del 2022 alla salute perché è necessario assicurare a tutti i bambini e gli adolescenti una rete di servizi di prevenzione e cura all’altezza delle necessità, superando le gravi disuguaglianze territoriali che oggi incidono sul sistema. Nel panorama mondiale, il nostro servizio sanitario nazionale si posiziona come una eccellenza per la cura dei bambini, ma questo non deve spingerci ad ignorare i divari e le criticità che la pandemia ha contribuito ad accentuare. Al tempo stesso, i dati dell’Atlante mostrano la necessità di mettere la salute dei bambini al centro di tutte le scelte politiche, dalla tutela dell’ambiente urbano alle mense scolastiche, fino agli spazi per lo sport e il movimento, con una particolare attenzione al tema della salute mentale degli adolescenti, fortemente colpiti dalla pandemia. Questo impegno è ancor più urgente oggi, in un Paese che attraversa una difficile fase economica e che ha toccato il picco di quasi un milione e 400mila bambini in povertà assoluta. Per molti di loro, la povertà materiale ed educativa si traduce anche in povertà di salute e occorre fare di tutto per spezzare questo circolo vizioso, orientando le risorse disponibili sui territori che maggiormente soffrono queste difficoltà".