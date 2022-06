Tragedia a Savelletri: 47enne barese muore dopo aver salvato la figlia dalle onde

Un 47enne barese è morto, questo pomeriggio, sul litorale tra Savelletri e Torre Canne, nel Brindisino, dopo aver salvato la figlia mentre faceva il bagno. L'episodio si è verificato sulla spiaggia della Forcatella.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha aiutato la ragazzina in difficoltà per poi, però, non riuscire a mettersi in salvo, probabilmente per le difficili complicate del mare causate dal forte vento di maestrale. Sul posto sono giunti anche i militari della Guardia Costiera e il personale del 118. Inutili i tentativi di rianimare il 47enne in precedenza recuperato da alcuni soccorritori. L'episodio è al vaglio dei carabinieri.