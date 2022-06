Muore dopo aver salvato le figlie in mare, Bitonto piange Giuseppe: domani i funerali del 47enne

Si sarebbe tuffato in mare per soccorrere le due figlie in difficoltà, ma, dopo averle tratte in salvo, non è riuscito a tornare a riva, forse colpito da un malore. Bitonto è sotto shock per la morte di Giuseppe Saponaro, 47 anni, il papà che ha perso la vita ieri, sabato 18 giugno, nella tragedia avvenuta nelle acque di Forcatella, località marina di Fasano. L'uomo stava trascorrendo una giornata al mare con la sua famiglia.

Incredulità e dolore tra chi conosceva il 47enne: in tanti sui social si sono stretti ai suoi familiari con messaggi di cordoglio e di vicinanza. I funerali si terranno nella mattinata di domani, nella Basilica dei Santi medici a Bitonto.