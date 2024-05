La Geo Barents nel porto di Bari: a bordo 52 migranti soccorsi nel Mediterraneo

E' giunta questa mattina nel porto di Bari la Geo Barents. La nave di Medici Senza Frontiere. dopo quattro giorni di navigazione, è arrivata nel capoluogo pugliese, porto assegnato dalle Autorità italiane per lo sbarco di 52 migranti, soccorsi nel pomeriggio dello scorso 1 maggio nel Mediterraneo centrale. Le persone tratte in salvo, come spiegato Msf, "viaggiavano su una instabile imbarcazione di legno". Tra di esse, anche una decina di minori non accompagnati.

Per le attività di assistenza e accoglienza umanitaria è stato attivato il consueto piano coordinato dalla Prefettura di Bari, che coinvolge enti e istituzioni locali. Sulla banchina del porto di Bari è presente anche personale della Croce Rossa del Comitato di Bari, con il supporto dei Servizi del Comitato Regionale Puglia, anche per le attività di Restoring Family Links per prevenire le separazioni allo sbarco, supportare e facilitare i rapporti dei parenti delle vittime con le Autorità Italiane ed agevolare le reunificazioni familiari.

Il precedente sbarco della Geo Barents a Bari risale allo scorso 21 febbraio, quando la nave attraccò con 120 migranti soccorsi in tre diversi naufragi.