La nave Geo Barents nel Porto di Bari, iniziano le operazioni di sbarco per i 605 migranti a bordo

È giunta nel Porto di Bari la nave Geo Barents, a bordo dell'imbarcazione di 'Medici Senza Frontiere' ci sono 605 migranti soccorsi negli scorsi giorni in mare, a largo della Sicilia. Tra i migranti, ci sono 151 minori (111 dei quali senza accompagnatori, in 20 hanno meno di 13 anni) e 11. Provengono da Siria, Bangladesh, Palestina, Egitto, Pakistan.

Il servizio di Emergenza Territoriale 118 della Asl di Bari ha predisposto all’interno del porto 6 ambulanze, organizzate in tre turni. A disposizione dei minori, le pediatrie hanno liberato 8 posti letto negli ospedali San Paolo, Altamura, Corato e Monopoli in caso di necessità, così come sono stati allertati anche i reparti di Ortopedia, Oculistica e Medicina per la presa in carico degli adulti. I casi sotto osservazione dal punto di vista clinico sono 24 di cui 14 più urgenti.