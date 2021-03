Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Il primo ministro albanese Rama a Bari per ricordare la Vlora: "In 30 anni mai mancato sostegno pugliese"

Edi Rama ha tenuto un incontro in aeroporto insieme al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e al governatore Emiliano, in occasione del 30esimo anniversario dello sbarco che portò a Bari 20mila albanesi. E non manca una piccola gaffe su Napoli