Oltre 2700 paia di scarpe contraffatte sequestrate e donate alle famiglie bisognose: "Gesto di generosità"

Saranno distribuite nelle prossime settimane alle famiglie in difficoltà di Noci (Bari), oltre 2700 paia di scarpe contraffatte, in buono stato, seuqestrate dall'Ufficio delle Dogane di Bari nel corso di un'operazione avvenuta nel 2017.

In quell'occasione, i funzionari dell’Agenzia Accise Dogane e Monopoli nel 2017, nell’ambito dell’attività di contrasto ai traffici illeciti, sequestrarono 14.000 paia di scarpe da ginnastica con marchi contraffatti contenute in due camion provenienti dalla Grecia, imbarcati a distanza di un giorno l’uno dall’altro, i quali stavano trasportando la merce destinata a una ditta cinese con sede a Macerata.

La pm Desirèe Di Geronimo, ha disposto dunque la donazione delle stesse in vari Comuni del territorio affinché possano essere distribuite a chi ha più bisogno: "Al magistrato e all’Ufficio delle Dogane di Bari va il ringraziamento mio e di tutta la comunità per questa importante donazione - ha dichiarato il Sindaco Domenico Nisi. - In particolare al dottor Cataldo Manfredi, che ha individuato tra gli altri anche il nostro Comune quale beneficiario della donazione. Un ringraziamento va anche all’associazione di Protezione civile 'Il Gabbiano', che ha ritirato le scarpe. Nelle prossime settimane, l’Ufficio del Servizio Sociale comunale si occuperà di organizzare la distribuzione, in collaborazione con le associazioni di volontariato sociale del territorio".