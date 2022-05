Sneakers contraffatte vendute via social, due denunce: multati anche gli acquirenti

Le sneakers contraffatte di un noto marchio italiano vendute online attraverso canali social, al prezzo di circa 200 euro, contro quello di mercato solitamente vicino ai 500 euro. A scoprire il commercio illecito, sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Treviso..

Come riporta Trevisotoday, a gestire l'attività sarebbero stati due trevigiani, denunciati per ricettazione e contraffazione, che utilizzando un account Facebook e un canale Telegram sarebbero riusciti a vendere le calzature contraffatte a numerosi acquirenti, alcuni dei quali domiciliati anche in provincia di Bari, oltre che a Padova, Pesaro-Urbino, Pordenone, Treviso, Venezia, Udine e Vicenza.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati avrebbero commissionato le scarpe a fornitori con sede in Cina, che le spedivano a Treviso dopo averle personalizzate in base alle richieste degli acquirenti. Dopo il pagamento, i clienti ricevano le scarpe direttamente a casa, tramite corriere espresso. Le indagini, partite a seguito della denuncia presentata dall’azienda marchigiana proprietaria del marchio, hanno portato dapprima alla perquisizione dell'abitazione dei due indagati, dove sarebbe stata rinvenuta e sequestrata merce già pronta per la spedizione. Successivamente, le analisi svolte sui telefoni, avrebbero permesso di ricostruire il commercio illecito.

All'esito delle indagini, gli acquirenti sono stati destinatari di una sanzione, che va da 100 a 7.000 euro, per incauto acquisto di merce contraffatta.