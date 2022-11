Paga 100 euro per acquisto online ma le scarpe non arrivano: denunciati due giovani baresi

Due ventenni della provincia di Bari sono stati denunciati dai Carabinieri di Bagnoli Irpino (Avellino) per truffa. L'episodio riguarda un giovane avellinese che, in cerca di un paio di scarpe sul web, aveva individuato un'offerta in appartenza particolarmente allentante, pubblicata su un noto sito online.

Il ventenne, dopo aver versato 100 euro con accredito su carta prepagata, non avrebbe poi ricevuto le calzature, con il proponente resosi irreperibile. I militari, attraverso accertamenti, sono riusciti a risalire ai due giovani, successivamente denunciati.

