Sciarpa del Bari tolta a ragazzino nella città vecchia di Taranto: scatta secondo daspo

La Polizia di Stato ha notificato il provvedimento di Daspo emesso dal Questore di Taranto Massimo Gambino nei confronti un tarantino di 34 anni, ritenuto complice di un uomo di 44 anni che il 16 maggio scorso, nella città jonica, strappo una sciarpa del Bari calcio a un ragazzino del Barese che si trovava lì con la sua scolaresca. Lo riporta Lapresse.

L'emissione di questa misura di polizia segue un analogo provvedimento emesso proprio ai danni del 44enne tarantino. Secondo una ricostruzione, l'uomo, tra ivicoli di Città Vecchia, davanti alla sede dell'università, avrebbe affrontato alcuni studenti di una scolaresca della provincia barese che indossavano sciarpe del Bari Calcio, esortandoli in maniera decisa di riporre i vessilli negli zaini, minacciandoli altrimenti di portarli via. L'episodio fu immortalato da un video ripreso con un cellullare divenne virale sui social.

Il destinarlo dell'odierno provvedimento si sarebbe mostrato assenziente e complice ai comportamenti del 44enne che in quel frangente strappò di mano la sciarpa allo studente. Il 34enne non potrà accedere ai luoghi dove si svolgono di incontri di calcio ivi comprese le aree di parcheggio di autovetture, pullman ed altri mezzi di trasporto nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli impianti sportivi per un periodo di due anni.