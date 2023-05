Aggressioni e vandalismo sui bus, lo sciopero dei dipendenti Amtab: "Il nostro un segnale per sensibilizzare tutta la comunità"

"Aggressioni e atti vandalici sugli autobus rappresentano un problema sociale: un autobus è di tutta la comunità, se qualcuno lo distrugge, sta danneggiando qualcosa che non è soltanto di Amtab, ma che è un bene comune. Per questo abbiamo scioperato: per sensibilizzare tutti i cittadini, per richiamare l'attenzione su un problema, come quello della sicurezza sui mezzi pubblici, che è un problema a livello nazionale. A fronte di tante persone perbene, purtroppo c'è qualcuno che provoca un danno a tutti". Luisa Rafaschieri, segretaria di Uil Trasporti Puglia, spiega così le ragioni dello sciopero che ieri, sabato 13 maggio, ha visto i dipendenti Amtab incrociare le braccia per otto ore, dalle 16 a mezzanotte. Uno sciopero che ha registrato "un'adesione oltre il 90%", stando ai dati di Uil Trasporti, e che ha riguardato, oltre alla Uilt Uil, Ugl Fna, Cildi e Confail, mentre altre quattro sigle hanno deciso di sospendere la mobilitazione dopo l'incontro avuto con l'azienda il 12 maggio.

Al centro della protesta, come detto, il tema della sicurezza, all'indomani dell'ennesimo episodio di violenza avvenuto su un bus della linea 19 lo scorso 9 maggio, quando un passeggero, armato di un bastone telescopico, ha distrutto il vetro della cabina conducente e ferito lo stesso autista, 'colpevole' di non averlo fatto salire fuori fermata. Nel corso dell'incontro avvenuto il 12 maggio, l'azienda ha assunto una serie di impegni, tra cui quello di costituirsi parte civile nei processi a carico degli aggressori, di farsi carico delle spese legali per le vittime di aggressione, e di stipulare una polizza assicurativa a copertura delle spese sanitarie in caso di aggressioni.

"Abbiamo deciso di confermare il nostro sciopero - spiega Rafaschieri - per dare un segnale all'intera comunità. Non era uno sciopero contro il nuovo Cda, che si è insediato da poco. Era un modo per dare voce ai dipendenti Amtab, agli autisti, ai verificatori, amareggiati e stanchi per quello che accade, a Bari come in altre città, lavoratori che dopo il turno di servizio vogliono tornare a casa sani. Per questo, nonostante il diluvio, abbiamo manifestato in maniera pacifica, da piazza Moro a Palazzo di Città".

Lunedì prossimo i sindacati sono stati convocati in Prefettura per un incontro. "Servono interventi a livello nazionale, è necessario che la politica, che lo Stato faccia qualcosa - sottolinea Rafaschieri - Sappiamo bene che chiedere che autisti, ausiliari della sosta e verificatori possano essere riconosciuti come pubblici ufficiali comporterebbe una procedura lunga, ma questa è la prima cosa che chiediamo. E poi più sorveglianza, in particolare in alcune zone della città, a cominciare proprio da piazza Moro". "Alcuni anni fa - aggiunge Rafaschieri - c'è stata la sperimentazione 'autobus sicuro' con la figura della polizia di quartiere. E' durata poco ma ha dato i suoi risultati, ha dimostrato di essere un deterrente".

"Dopo l'apertura da parte dell'azienda, abbiamo deciso di attendere l'incontro di lunedì in Prefettura", spiega a Baritoday Luigi Minafra di Filt Cigl, sigla che con Fit Cisl, Cisas, Faisa Cisal ha optato per la sospensione dello sciopero. "Questo chiaramente non vuol dire che riteniamo il problema risolto - prosegue Minafra - Anche perché quello della sicurezza resta un problema in tutte le città. Rispetto al passato, però, abbiamo visto un'attenzione dell'azienda a questa tematica, e questo è un segnale positivo".