Sciopero personale Amtab, corse dei bus a rischio il 16 settembre

Sciopera il personale Amtab, mettendo così a rischio le corse del trasporto pubblico barese il 16 settembre. Nella giornata di venerdì - eccetto per le fasce di garanzia 05:30/08:29 e 12:30/15:29 - le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL, UGL Autoferro, CISAS, CILDI e CONFAIL hanno indetto un’astensione dal lavoro di 4 ore per motivazioni inerenti alla modifica unilaterale dei turni di riposo settimanale personale VTV e dell'info point di piazza Moro.

Il personale sciopererà in fasce orarie differenti, come comunica l'Amtab in una nota:

- personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio): dalle ore 08:30 alle ore 12:29

- personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta): ultime 2 ore della prestazione lavorativa giornaliera

Durante le ore di sciopero saranno comunque assicurate alcune prestazioni minime indispensabili, ma potrebbero verificarsi ritardi o stop alle corse al di fuori della fascia di garanzia. "Nel corso dell’ultima astensione aziendale proclamata dalle medesime sigle - spiega Amtab - si è registrata una percentuale di adesione pari al 95,8% per il personale di guida, 25,2% per il personale sosta, 15,8% per il personale area tecnica, 35,2% per il personale area esercizio (coordinatori, addetti e verificatori), 0,0% per il personale amministrativo".