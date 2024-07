Ferrovie del Sud Est, il 18 luglio sciopero dei lavoratori: "A rischio treni e autobus"

Le Segreterie Regionali Puglia delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, in adesione allo sciopero nazionale, hanno proclamato per giovedì 18 luglio uno sciopero del personale di Ferrovie del Sud Est di quattro ore, dalle 19.30 alle 23.30, per ragioni legate al mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl).

"I treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni - si legge in una nota di Ferrovie dello Stato Italiane - In occasione dell’ultimo sciopero nazionale del 22 marzo 2024, indetto dalle medesime sigle sindacali, si è registrata un’adesione pari al 67%".