Sciopero 14 dicembre in Puglia, bus e treni a rischio

Possibili disagi nella giornata di mercoledì, 14 dicembre, nel trasporto pubblico locale, a causa di uno sciopero indetto dalla Cgil Puglia. La mobilitazione è stata proclamata per protestare contro la legge di bilancio al vaglio del governo, ritenuta dal sindacato, come spiegato nei giorni scorsi, "sbagliata e da modificare".

Le aziende di trasporto pubblico locale hanno provveduto a dare notizia dello sciopero e dei possibili disagi.

Ferrovie Appulo Lucane

L’azione di sciopero, interesserà il personale di esercizio (autobus e ferrovie) così come indicato: 4 ore con modalità dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nel rispetto delle fasce di garanzia aziendali. L'azienda informa inoltre che il dato relativo alle percentuali di adesione registrate dalla suddetta organizzazione sindacali nell’ultimo sciopero in Puglia è stato del 8.10 %. Saranno comunque assicurati tutti i servizi nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Al termine dello sciopero il servizio riprenderà regolarmente.

Amtab

Le modalità di sciopero, comunicate dalle Segreterie Territoriali della Provincia di Bari all'azienda, sono di seguito riportate: personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio): dalle ore 08:30 alle ore 12:29; personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta): ultime 2 ore della prestazione lavorativa giornaliera. Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili: Centro Operativo: 2 unità; Numero Verde: 1 unità; Impianti di aree di sosta automatizzate: 1 unità per ogni impianto; Squadra antincendio/emergenza: 1 unità; Manutenzione e rimessaggio: 1 Capo Operatore, 2 Operatori e 2 Collaboratori di Esercizio (conducenti di rimessa). Nel corso dell’ultima astensione nazionale proclamata dalla stessa sigla, rende noto Amtab, si è registrata una percentuale di adesione pari al 50,0% per il personale di guida, 0,0% per il personale sosta, 0,0% per il personale area tecnica, 50,0% per il personale area esercizio (coordinatori, addetti e verificatori), 0,0% per il personale amministrativo. Ulteriori informazioni circa l’astensione potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.

Ferrovie del Sud Est

I treni e gli Autobus potranno subire cancellazioni o variazioni, informazioni sulla pagina web www.fseonline.it/s/scioperi o chiamando il Numero verde assistenza clienti 800 07 9090. In occasione dell’ultimo sciopero Nazionale del 2 dicembre 2022, non si è registrata alcuna adesione.