Personale di Ferrovie Sud Est in sciopero: bus e treni a rischio il 9 febbraio

Bus e treni di Ferrovie Sud Est potranno subire variazioni o cancellazioni nella serata di venerdì, 9 febbraio, a causa di uno sciopero aziendale.

Per quel giorno, infatti, le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, hanno indetto uno sciopero aziendale della durata di quattro ore dalle 19.30 alle 23.30, di tutto il personale di Ferrovie del sud Est, "per ragioni - spiega Fse in una nota - di natura organizzativa".

"In occasione dell’ultimo sciopero, proclamato dalle medesime sigle sindacali il 11 novembre 2022 - ricorda l'azienda - si è registrata un’adesione del 98%".