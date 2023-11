Sciopero 17 novembre, stop del settore di igiene ambientale: possibili disagi nei servizi di raccolta rifiuti

La mobilitazione proclamata per la giornata di domani da Cgil e Uil riguarda anche i servizi di igiene ambientale. Come previsto dalla legge, a Bari saranno assicurati solo i servizi indispensabili. Da Amiu l'invito ai cittadini a "collaborare per limitare i disagi"