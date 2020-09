Una giornata di sciopero per il personale di Ferrovie del Sud-Est: treni a rischio cancellazione e ritardi

Una giornata di sciopero per i mezzi delle Ferrovie del Sud-Est. Ad annunciare lo stop di macchinisti e capitreno sono le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal: lo sciopero partirà dalla mezzanotte di venerdì 25 settembre e durerà 24 ore, durante le quali i treni potranno subire cancellazioni o variazioni.

Saranno comunque garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero nelle fasce orarie di garanzia 5.00-8.00 e 12.30-15.30, ai sensi della Legge del 17 giugno 1990 n.146. Tutte le informazioni sulla pagina web fseonline.it o chiamando il numero verde assistenza clienti 800 079 090. "In occasione del precedente sciopero aziendale del 24 luglio 2020, proclamato dalle medesime sigle sindacali, si è registrata un’adesione del 62 per cento" spiegano da.