Taxi in sciopero per 12 ore a Bari, protesta per 'l'accesso' delle multinazionali: rischio stop anche il 6 luglio

Taxi fermi fino alle 20 a Bari: anche in città stop al servizio per 12 ore, dopo l'adesione dei sindacati allo sciopero nazionale indetto dalle sigle Usb Taxi, Ugl Taxi, Uti, Unimpresa, Unica Taxi Cgil, Fast Confsal Taxi, Tam, Claai, Federtaxi Cisal, OR.S.A Taxi, Uritaxi e S.A.Ta.M, per protestare con l'articolo 10 del ddl concorrenza che, di fatto, apre alla concorrenza delle multinazionali del trasporto come Uber e Lynx.

Sciopero che dovrebbe proseguire - sempre dalle 8 alle 20 - anche domani, mercoledì 6 luglio. Dai sindacati giungono però positive assicurazioni sulla possibilità che venga recovato, visto il fruttuoso incontro con il vice ministro Bellanova, che ha rassicurato la categoria. Al momento però non ci sono ancora conferme ufficiali sulla revoca dello sciopero nella giornata di domani.