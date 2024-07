Sciopero nazionale degli autoferrotranvieri: mezzi pubblici a rischio anche a Bari

Treni e autobus del trasporto pubblico locale a rischio anche a Bari nella giornata di domani, giovedì 18 luglio, per uno sciopero nazionale degli autoferrotranvieri. L'astensione dal lavoro, della durata di quattro ore, è stata indetta dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per questioni legate al rinnovo del contratto collettivo nazionale.

"La trattativa per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL), che per la prima volta ha avuto un tempestivo avvio, si è interrotta a causa dell’atteggiamento dilatatorio e non costruttivo delle Associazioni Datoriali", si legge in una nota congiunta delle segreterie pugliesi dei sindacati. "Al tentativo delle Organizzazioni Sindacali di mantenere aperto il confronto con spirito propositivo e mai strumentale, rispetto alle proposte contenute nelle Linee Guida della Piattaforma Unitaria Sindacale, non è corrisposto da parte delle Associazioni Datoriali Asstra, Agens ed Anav alcun riscontro positivo. Al contrario le OO.SS. hanno registrato dalle controparti, posizioni inaccettabili ed opposte rispetto alle legittime rivendicazioni sindacali promosse a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, manifestando quindi un evidente mancanza di responsabilità nei confronti della categoria, del settore e della cittadinanza". Le proposte avanzate dai sindacati riguardavano temi quali l'incremento salariale, il miglioramento normativo, la sicurezza sul lavoro e la risoluzione di carenze strutturali negli organici aziendali. Proposte alle quali, affermano i sindacati, "le Associazioni Datoriali hanno risposto ancorandosi alle proprie posizioni, volte esclusivamente alla massimizzazione della produttività, attraverso proposte provocatorie tese all’aumento dei carichi di lavoro e alla ulteriore compressione delle condizioni lavorative, senza alcun riguardo alle legittime esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e ai temi relativi alla salute e sicurezza delle lavoratrici dei lavoratori".

Lo sciopero indetto per la giornata di domani si svolgerà secondo le seguenti modalità: personale di esercizio (conducenti, trazione, scorta, operatori esercizio, verificatori T.V.,

addetti esercizio, sale operative, stazioni, assistenza alla clientela, informazione al pubblico, ecc) dalle ore 19.30 alle ore 23:30. Per Ferrovie Appulo Lucane e Ferrovie del Gargano dalle ore 8.30 alle ore 12.30; personale impianti fissi (amministrativi, depositi, officina, manutenzione, ecc.) ultime 2 ore fine turno. Durante lo sciopero saranno comunque garantite, sia le fasce di garanzia che i servizi minimi indispensabili, così come previsti dalle leggi e dagli accordi aziendali in materia.