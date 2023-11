Sciopero dei trasporti, bus e treni a rischio anche a Bari: gli orari e le informazioni utili

Autobus e treni a rischio anche a Bari, nella giornata di domani venerdì 17 novembre, a causa dello sciopero generale nazionale proclamato da Cgil e Uil. In seguito all'ordinanza emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la durata dell'astensione dal lavoro, limitatamente alle attività di trasporto ferroviario e pubblico locale, è stata rimodulata a quattro ore, ossia dalle 9 alle 13, nel rispetto delle fasce di garanzia. Di seguito le modalità di sciopero finora comunicate dalle aziende interessate.

Amtab: Personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio): dalle ore 09:00 alle ore 12:29; personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta): dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Durante le ore di sciopero, secondo quanto previsto dall’art. 6 e 7 del regolamento di servizio, saranno assicurate alcune prestazioni minime indispensabili: Centro Operativo: 2 unità; Numero Verde: 1 unità; Impianti di aree di sosta automatizzate: 1 unità per ogni impianto; Squadra antincendio/emergenza: 1 unità; Manutenzione e rimessaggio: 1 Capo Operatore, 2 Operatori e 2 Collaboratori di Esercizio (conducenti di rimessa). Nel corso dell’ultima astensione proclamata dalle medesime sigle, si è registrata una percentuale di adesione pari al 51,5% per il personale di guida, 32,7% per il personale sosta, 13,8% per il personale area tecnica, 21,6% per il personale area esercizio (coordinatori, addetti e verificatori), 14% per il personale amministrativo. Ulteriori informazioni circa l’astensione potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.

Ferrotramviaria: Personale impianti fissi (uffici, depositi, officine, rimesse, sosta): dalle ore 09:00 alle ore 13:00; personale di esercizio TPL (conducenti, trazione, scorta, operatori di esercizio, verificatori T.V., addetti esercizio, stazioni): 4 ore nel rispetto delle fasce di garanzia concordate aziendalmente. La fascia di garanzia prescritta per la Ferrotramviaria SpA è dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Si informa che i dati relativi alle percentuali di adesione registrati dalle sopra citate OO. SS. nell’ultimo sciopero sono: 7,9%. Al termine dello sciopero il servizio riprenderà regolarmente.

Ferrovie Appulo Lucane: Saranno garantiti tutti i servizi essenziali rientranti nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30. Al termine dello sciopero il servizio riprenderà regolarmente.

Fs - Trenitalia: "Possibili ripercussioni, seppur lievi, su Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia, in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, proclamato dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti in adesione ad uno sciopero delle rispettive Confederazioni, in programma dalle ore 9 alle ore 13 di venerdì 17 novembre 2023. Dallo sciopero è escluso il personale di Trenitalia del Piemonte. Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi sui collegamenti e i servizi attivi, prima di intraprendere il viaggio, attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate".