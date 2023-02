Sciopero del trasporto pubblico, lavoratori di Ferrovie Sud Est e Fal in agitazione: a rischio treni e bus in Puglia

Giornata complicata a Bari (ed in tutta la Puglia) per i pendolari ed i viaggiatori: le sigle sindacati Usb dei lavoratori di Ferrovie Sud Est e Ferrovie Appulo Lucane hanno annunciato, nei giorni scorsi, l'adesione al loro sciopero nazionale degli operatori del Trasporto Pubblico Locale. Treni e autobus sono a rischio cancellazione, potrebbero subire ritardi o variazioni di orario.

Il sindacato Usb Lavoro Privato delle Ferrovie Sud Est ha proclamato un sciopero di 24 ore. Per quanto riguarda le Ferrovie Appulo Lucane, la sigla Usb Lavoro Privato di Basilicata ha comunicato l’adesione allo sciopero nazionale per l'intera giornata, mentre i sindacati Usb Lavoro Privato Bari e Or.Sa. Autoferrotranvieri Bari hanno comunicato l'astensione dal lavoro per 5 ore, dalle 15.35 alle 20.35.

Il personale delle Sud Est ha comunque garantito i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 5 alle 7.59 e dalle 12.30 alle 15.29. I lavoratori Fal saranno attivi nelle fasce di garanzia, dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30.

Aderiscono, inoltre, allo sciopero nazionale anche i sindacati dei lavoratori delle linee bus Scoppio e Figlio.