Ferrovie del Sud-Est, i lavoratori in sciopero il 23 luglio: a rischio treni e autobus

I lavoratori incroceranno le braccia per 4 ore venerdì, come comunicano da Fsi in una nota

Sciopero del personale delle Ferrovie del Sud-Est in programma venerdi prossimo, 23 agosto. I lavoratori del settore Tpl, come comunica Fsi, incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30, "per motivi di carattere politico" spiegano in una nota.

I treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni rispetto alla normale programmazione giornaliera d’esercizio. Informazioni sulla pagina web fseonline.it o chiamando il Numero verde assistenza clienti 800 079 090.

"In occasione del precedente sciopero del 25 novembre 2020 - concludono nella nota - proclamato dalla medesima sigla sindacale, si è registrata un’adesione dello 0%"