Sciopero dei treni, stop di otto ore nella giornata del 9 settembre: possibili disagi anche a Bari

Possibili disagi per i viaggiatori nella giornata di venerdì, 9 settembre, per uno sciopero nazionale di 8 ore che riguarderà il personale di Trenitalia e Trenitalia Tper. In particolare, dalle ore 9.01 alle ore 16.59 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, con possibili modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la conclusione dello stato di agitazione.

Alla base della protesta, annunciata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa, "i gravi eventi lesivi della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori". "A tutt’oggi, preso atto dell'ennesima aggressione al personale in servizio sui treni - denunciano le organizzazioni sindacali - non si è apprezzato alcun intervento da parte dei datori di lavoro (aumento delle risorse a supporto del personale di front line) e neanche una maggiore incisività da parte del legislatore rispetto alle proposte fatte dalle parti sociali (daspo trasporti, revisione della normativa in essere)". "La gravità e l’intollerabilità delle numerose e violente aggressioni - affermano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa - non consente indugi e necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano sui treni un servizio alla collettività".

Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili su app Trenitalia, nella sezione Infomobilità di questo sito web e nella sezione lavori e modifiche al servizio del sito web trenitaliatper.it, chiamando il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura comunque servizi minimi di trasporto, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990. Anche nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali): qui l'elenco dei treni garantiti.