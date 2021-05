Furti 'con destrezza' di telefonini a Picone e Poggiofranco: arrestato 27enne

Controlli dei carabinieri partiti dopo aver visionato le immagini delle telecamere in zona: il responsabile è stato fermato vicino al Policlinico, mentre probabilmente stava per effettuare il nuovo colpo

Finisce in manette un 27enne straniero per una serie di rapine e furti con strappo di telefoni cellulari. Il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine, aveva effettuato i colpi principalmente nelle zone di Picone e Poggiofranco, sempre con lo stesso modus operandi: dopo aver individuato le ignare vittime, scelte per lo più tra donne e/o anziani, le pedinava e le seguiva fin quando, individuato il momento più propizio, con gesto fulmineo, strappava loro di mano il telefonino proprio mentre erano intente a chiacchierare al cellulare, dandosi a repentina fuga a piedi per le vie limitrofe.

I militari della Stazione dei carabinieri di Bari Picone hanno individuato il responsabile, originario del Senegal, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona: avevano notato che l'uomo indossava sempre un cappellino, zainetto in spalla e abbigliamento sportivo, e si aggirava nelle stesse fasce orarie per le vie del quartiere. Scattate le ricerche, lo hanno rintracciato vicino al Policlinico, mentre probabilmente stava per attuare un nuovo colpo. Al momento è in carcere a Bari.