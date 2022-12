Scippo in pieno centro a Molfetta: bloccato 35enne

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri a Molfetta in quanto ritenuto responsabile di un furto con strappo avvenuto nel centro della cittadina.

A seguito di segnalazione, i militari sono intervenuti in via Baccarini. Sulla base delle prime informazioni, si sono messi alla ricerca del presunto responsabile individuandolo e bloccando in pochissimo tempo.

Il giovane, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, è stato condotto in carcere a Trani, a disposizione della locale Procura della Repubblica che ha chiesto la convalida dell’arresto.