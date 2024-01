Scompare a 102 don Alberto Battaglia: "Testimone di una chiesa autentica, sempre al servizio degli ultimi"

E' morto nella serata di giovedì 11 gennaio, all'età di 102 anni, il sacerdote bitonto don Alberto Battaglia. Nato a Bitonto nel 1921, ordinato presbitero nel 1944, era stato a lungo parroco della Chiesa di San Luca, nel centro storico della cittadina. A circa sessant’anni, la scelta di trasferirsi presso Villa Giovanni XXIII, dove per oltre quarant'anni, ha servito gli anziani "con dedizione totale e silenziosa". "Un piccolo Charles de Foucauld tutto nostro, uomo di Dio e della gente, nel suo ministero sacerdotale si è lasciato innervare dal mistero dell'eucarestia, facendo della sua esistenza una vita donata", lo ricorda l'arcidiocesi di Bari-Bitonto, dando notizia sul proprio sito della sua scomparsa.

"Testimone di una chiesa autentica: povero tra i poveri, e per i poveri, non si è mai risparmiato e ha sempre dimostrato la propria straordinaria bontà d'animo prendendosi cura degli ultimi e aiutando tante famiglie del centro storico - lo ricorda in un messaggio sui social il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci - Un impegno che ha rinnovato anche a Villa Giovanni XXIII, la sua ultima casa, dove è stato accolto con grande generosità e ha continuato ad essere punto di riferimento per tutti. Cuore pulsante della comunità parrocchiale di San Luca, don Alberto con la sua umanità e il suo instancabile impegno lascia in tutti noi un'eredità da tutelare e tramandare".