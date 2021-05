Addio all'avvocato cassazionista Riccardo Riccardi: "Non dimenticheremo la tua passione per la musica"

Scompare a 62 anni: nei tanti messaggi di cordoglio, emerge la grande passione per la musica. Si tratta del secondo lutto per l'avvocatura barese, dopo quello di Michele Imperio

L'avvocatura barese piange la scomparsa di un altro suo componente, dopo quella di Michele Imperio. Nelle scorse ore è deceduto a 62 anni Riccardo Riccardi, anch'egli avvocato cassazionista, che da tempo lottava contro un terribile male. Una vita spesa per la professione forense - Riccardi è stato anche componente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari - e una grande passione per la musica, che emerge dai messaggi di cordoglio che i colleghi hanno affidato ai social. Passione che lo aveva portato anche a esibirsi dietro la consolle come dj.