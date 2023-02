Addio a Beppe Lopez, il giornalista e scrittore barese scompare a 76 anni: "Occhio attento sull'informazione nazionale e locale"

Bari dice addio a Beppe Lopez, giornalista e scrittore 76enne che da anni viveva a Roma. Lopez ha attraversato e raccontato - da giovanissimo pubblicista, da cronista politico, da direttore di giornali e di agenzia, e infine da abile narratore e saggista - mezzo secolo di storia italiana, occupandosi prevalentemente di politica interna, di giornali locali e di analisi e critica dell’informazione. Ha collaborato con le più importanti testate nazionali. Ha partecipato come cronista politico alla fondazione di Repubblica. Ha fondato e diretto quotidiani e riviste. Ha diretto la Quotidiani Associati. Ha esordito come narratore con Capatosta (Mondadori), divenuto subito un importante caso letterario, proseguendo con La scordanza (Marsilio 2008) e La Bestia! (Manni). Ha pubblicato saggi sul giornalismo e racconti storici, ottenendo uno straordinario successo editoriale in particolare con La casta dei giornali (Stampa alternativa-Eri). E’ su internet col sito Informazione e democrazia (www.infodem.it).

Il ricordo di Decaro

Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello del sindaco di Bari, Antonio Decaro. "Una persona speciale che ha narrato la società italiana con spirito libero, autenticamente democratico e riformista - ha spiegato il primo cittadino - Ci lascia un professionista serio e competente, un giornalista di fine analisi politica e sociale, uno scrittore, un narratore, un intellettuale eclettico. Beppe ha fatto parte di quella generazione di giornalisti che, nel pieno degli anni di piombo, con coraggio e lucidità non aveva esitato ad occuparsi di cronaca politica. Lo fece dalla redazione de La Repubblica, dove Eugenio Scalfari lo volle fin dalla fondazione del quotidiano. Beppe ha sempre mantenuto un rapporto fortissimo con Bari e con la Puglia. Da capo dell’ufficio stampa del Consiglio regionale raccontò la fase costituente della prima legislatura regionale e poi, da direttore del Quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto, seppe interpretare, sul piano giornalistico, il dinamismo della società pugliese. Bari lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine. Alla moglie e al figlio giungano i sentimenti affettuosi del nostro cordoglio".