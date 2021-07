Addio a Grace, primo 'bagnino a 4 zampe' della Scuola cani salvataggio nautico: "Per noi sei stata una musa"

È stata la 'Musa' dei bagnini a 4 zampe della Scuola Cani salvataggio nautico di Bari, che ora perdono una figura importante. È scomparsa Grace, la Terranova in servizio alla Scuola tra i primi componenti del nucleo di pattugliamento del lido barese di Pane e Pomodoro. "Aveva 12 anni e 6 mesi, con 8 anni di servizio attivo 3 salvataggi effettuati - ricordano dall'associazione - di cui un salvataggio doppio il 7 luglio 2013, premiato dall’allora sindaco Michele Emiliano.

Tantissimi i messaggi per ricordare 'Image of beauty', come veniva definita Grace: "Sei stata tu a farmi innamorare di questo mondo - scrive Fabrizio Stea - Eri il cane bagnino per eccellenza, di una eleganza unica, forte e determinata. Sei stata di insegnamento per tutti, umani e cani. Ora vivrai per sempre nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerti e soprattutto di chi é stato salvato in mare da te". "Cara Grace …io e Maya ti ringrazieremo per sempre perché con te è iniziato il nostro percorso. All’inizio ti guardavo, ammiravo la tua forza, la tua bravura, il tuo amore fortissimo per il mare e pensavo a quanto sarebbe stato bello se Maya fosse diventata come te. Tu sei stata un’amica, una guida preziosa. Lo sai che eri il cane-bagnino per eccellenza? Con te se ne vanno tanti ricordi" aggiunge Federica Cezza.