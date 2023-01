Ventiseienne di Acquaviva scomparso a Milano da quasi 10 giorni: "Nessuna sua notizia dopo essere stato rapinato"

Proseguono da giorni le ricerche di Giuseppe Liuzzi, il 26enne di Acquaviva scomparso a Milano il 12 gennaio scorso. Il giovane aveva comunicato con la famiglia l'ultima volta dopo essere stato rapinato in largo San Valentino e aver raggiunto il centro di accoglienza di via Sammartini nel capoluogo lombardo.

A rilanciare l'appello per il suo ritrovamento è stato il sindaco di Acquaviva, Davide Carlucci: "L’ultima volta è stato visto a MILANO giovedì 12 gennaio nei pressi di Largo San Valentino, dopo essere stato derubato e aver contattato la famiglia presso il centro di accoglienza di via Sammartini 120. Mamma Maria e tutta la famiglia sono molto preoccupati e sperano di riabbracciarlo presto". Come riportato nell'articolo di MilanoToday, anche la madre del ragazzo scomparso ha affidato ai social un messaggio: "Lui è mio figlio, non abbiamo più sue notizie", ha scritto sui social la madre, ormai in attesa di una novità da quasi dieci giorni, chiedendo massima condivisione, "Vorrei che tutto ciò rimanga solo un incubo".