Adulto e bambino "scomparsi" a Polignano, i carabinieri tracciano identikit. L'appello alla cittadinanza per ulteriori segnalazioni

E' stato diffuso un identikit riguardante un bambino e un uomo che sarebbero scomparsi da Polignano lo scorso 24 febbraio. I due, secondo una segnalazione giunta ai Carabinieri, sarebbero stati notati nelle vicinanze di largo Ardito. Un operatore turistico aveva segnalato alle Autorità di aver rinvenuto, lungo la scogliera, un giubbino e delle scarpe apparenti verosimilmente a un adulto e a un bimbo.

Nessuna denuncia di allontanamento o di scomparsa è stata presentata al momento. Ciò nonostante, immediatamente dopo la segnalazione, erano state avviate ricerche alle quali hanno preso parte carabinieri, guardia costiera e vigili del fuoco: le verifiche, fino ad ora, non hanno portato ad alcun esito.

I carabinieri, coordinati, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bari, oltre a repertare gli indumenti rinvenuti per la successiva analisi delle tracce biologiche, sono riusciti a risalire a due persone del posto che avevano notato, lungo quel centro, il giorno prima della presunta scomparsa, un uomo ed un bambino la cui descrizione combacerebbe con quella fornita dall’operatore turistico. E' stato quindi ricostruito un identikit dei due. I militari "invitano i cittadini a rivolgersi alle Forze dell’ordine per qualsiasi segnalazione in merito".