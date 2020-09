Scomparso da giugno scorso, proseguono le ricerche di Giuseppe Plantamura: perlustrazioni nel Pulo e con i droni

Proseguiranno anche domani, nel Pulo di Altamura e nelle zone limitrofe, le ricerche per ritrovare Giuseppe Plantamura, scomparso dalla città murgiana lo scorso 20 giugno. Nei giorni scorsi si è svolto in Prefettura un Tavolo di Coordinamento presieduto dal presfetto Antonella Bellomo per fare il punto della situazione.

All'incontro hanno preso parte i parenti di Plantamura, i quali hanno fornito ulteriori indicazioni utili, il sindaco di Altamura Rosa Melodia, i rappresentanti di Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e dell'associazione 'Penelope' che si occupa di famiglie dei scomparsi. unità dei Carabinieri Forestali, dei Vigili del Fuoco, di volontari, di speleologi del Soccorso Alpino e Speleologico oltre all’utilizzo di droni.