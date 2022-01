Scomparso durante la vacanza a Roma con la famiglia: ritrovato 42enne barese

E' stato ritrovato e sta bene Michele Quacquarelli, il 42enne originario di Terlizzi di cui si erano perse le tracce nella giornata di ieri a Roma, dove l'uomo si trovava in gita con la famiglia.

Il 42enne è stato riconosciuto da una pattuglia della Polizia di Stato tra i tanti turisti della zona del Vaticano: l'uomo infatti è stato ritrovato dagli agenti del commissariato Borgo di Roma,che stava coordinando le ricerche, in via della Conciliazione. Dopo averlo avvicinato e rassicurato, lo hanno accompagnato nei loro uffici dove, finalmente ha potuto riabbracciare la mamma. L’uomo è in buone condizioni di salute.