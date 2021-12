Trovato morto l'84enne scomparso da giorni a Noci, il sindaco: "Triste e dolorosa vicenda"

"La nostra comunità, in questi giorni, ha partecipato con trepidazione alle ricerche del nostro concittadino Vito Fusillo che venerdì scorso si era allontanato da casa e non vi aveva fatto ritorno. Nel primo pomeriggio di oggi Vito è stato ritrovato, purtroppo, privo di vita. Voglio far giungere ai familiari il mio personale cordoglio e l'abbraccio di tutta la nostra comunità": ad affermarlo è il sindaco di Noci, Domenico Nisi, il quale attraverso i social ha comunicato la morte di un 84enne scomparso da alcuni giorni.

Il cadavere dell'anziano è stato ritrovato nelle campagne della città da uno dei cani molecolari impiegato nelle ricerche. "A tutti noi sento di chiedere di vivere questa triste e dolorosa vicenda con il massimo rispetto e riserbo che si deve alla famiglia ma soprattutto alla memoria dello stesso Vito", conclude Nisi.