Scontri prima della partita tra Venezia e Bari al 'Penzo': feriti tre agenti

Tre agenti sono rimasti feriti a seguito di alcuni scontri tra tifosi e poliziotti all'esterno dello stadio 'Penzo' di Venezia, prima della partita tra i lagunari e il Bari valida per il Campionato di Serie B e terminata 3 a 1 per i padroni di casa.

Gli agenti, intervenuti per evitare tafferugli tra la tifoseria pugliese e quella veneta, non avrebbero riportato gravi ferite. Sul caso si è espresso, in una nota, il sindacato di Polizia Fsp: "E’ ora di rispondere con i fatti e non con le chiacchiere a situazioni intollerabili in un paese civile, imponendo le premesse perché sia interesse di tutti che non ci siano incidenti, a cominciare dalle società da cui pretendiamo tolleranza zero con gli ultras violenti. Per ogni incontro in cui si verificano incidenti le curve delle squadre interessate devono rimanere chiuse almeno tre turni”.