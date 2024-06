Scontri prima della partita Venezia-Bari: scattano altri undici Daspo, nove per tifosi biancorossi

Altri undici Daspo (divieto di accesso a manifestazioni sportive, ndr) sono stati emanati dal questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, per gli scontri avvenuti lo scorso 10 marzo nella città lagunare prima della partita contro il Bari. Come riporta VeneziaToday, i provvedimenti, che vanno ad aggiungersi a quelli già adottati subito dopo i fatti, sono giunti al termine dei nuovi accertamenti svolti dalla Digos e riguardano, nello specifico, due supporter veneziani nove tifosi baresi coinvolti nei tafferugli.

Quel giorno, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un gruppo di tifosi veneziani avrebbe atteso i supporter della squadra ospite all'imbarcadero nei pressi dello stadio Penzo, provocandoli e lanciando fumogeni. I tifosi baresi avrebbero a loro volta reagito provando a oltrepassare lo sbarramento predisposto dalle forze di polizia e lanciando fumogeni e bombe carta. Nell'occasione, 5 poliziotti della squadra mobile di Padova, 2 carabinieri di Mestre e un vigile del fuoco erano rimasti feriti, in quanto frapposti ai due schieramenti insieme agli altri operatori impegnati nel dispositivo di ordine e sicurezza.

A indagare da subito sugli scontri era stato il personale della Digos, che per individuare i responsabili si era basato su fotografie e riprese video, confrontando le immagini con le identità dei tifosi poi entrati nello stadio. Nell'immediatezza erano stati adottati i primi 18 provvedimenti daspo, nove nei confronti di supporter lagunari, altrettanti per quelli baresi, poi denunciati per i reati di "istigazione a delinquere e violazione delle disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, in concorso". Cinque di quei provvedimenti erano poi stati aggravati dall'obbligo di presentazione presso le forze dell'ordine prima e dopo ogni incontro agonistico disputato in qualunque luogo del territorio nazionale da parte della squadra.